林鄭：大陸中央支持深化兩地金融互聯互通

香港行政長官林鄭月娥25日在施政報告中表示，推動粵港澳大灣區發展，會逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，以鞏固和提升香港國際金融中心。

信報財經報導，林鄭月娥稱，近期將頒布容許在大灣區內城市的指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和常用的醫療儀器、放寬大陸人類遺傳資源過境香港作研究用途、在港珠澳大橋實施「港車北上」的便利和加快落實「跨境理財通」。

林鄭月娥指出，過去一年，香港經歷前所未有的嚴峻挑戰，新冠疫情肆虐，加上因去年下半年社會動盪對商業活動的影響，香港經濟急速下滑，失業率持續上升，各行各業大受打擊。今年6月30日港區國安法頒布實施，社會恢復穩定，但經濟復甦的路看來仍是荊棘滿途。

她說，大陸在嚴控疫情的努力下，經濟已快速反彈，將會是2020年唯一有增長的主要經濟體，香港享有「近水樓台先得月」的優勢，可積極參與國內國際雙循環，更好融入大陸的國家發展大局。

關於鞏固和提升香港國際金融中心，林鄭月娥稱，大陸中央支持深化兩地金融互聯互通，逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司和科創板股票在符合特定條件下納入標的。

此外，建設國際科技創新中心，林鄭月娥說，大陸中央支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。