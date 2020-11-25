螞蟻旗下花唄、借唄ABS融資獲准 規模880億元

上交所公司債券項目信息平台公告，螞蟻集團旗下花唄、借唄兩個資產支持證券（ABS）項目獲通過，合計規模人民幣200億元（約新台幣880億元），同時還有三個總計人民幣260億元的ABS項目處於已受理狀態。

路透報導，此次獲通過的ABS系常規操作。上交所網站24日晚間顯示，螞蟻獲批的兩檔ABS分別是：中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計畫、國泰君安借唄第4-12期消費貸款資產支持專項計畫，規模均為人民幣100億元。

三檔已受理的ABS為：天弘創新花唄第8-15期消費授信融資資產支持專項計畫、財通資管花唄授信付款資產支持專項計畫，以及中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計畫，前兩檔規模均為人民幣80億元，最後一檔為人民幣100億元。

螞蟻集團全球最大IPO被緊急喊停後餘波蕩漾，向來受資金熱捧的螞蟻ABS一度「滯銷」，在大陸監管層誓言「將所有金融活動納入監管」並警惕過度金融消費之際，市場規模收縮及相關機構退出，將使得大陸消費信貸的不良風險加速暴露。