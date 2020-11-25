千萬房產送水果攤老闆 房主家屬：看新聞才知道

上海一名88歲獨居老人日前將人民幣300萬元房產（約新台幣1,320萬元）送給水果攤老闆，並辦理「意定監護」。老人的行為引發網友熱議，25日還登上大陸網路熱搜前十名。

新民晚報報導，所謂「意定監護」是指年滿18周歲且精神健全的人，通過協議方式確定自己的監護人，意定監護關係的建立需通過書面形式進行公證確定。這名老人無親屬照顧，是該水果攤主陪伴並照料他。

不過，實際上老人並非沒有親屬，雖然其獨子於2017年病逝，但老人有六個姐妹，但三年前，老人卻選擇住家周邊的水果攤老闆來家中照顧自己。

據小區居委工作人員表示，老人因年事已高，神志已有些糊塗，加之較為固執，居委曾想為其安排長護險居家護理，也被其拒絕。三年前，老人就曾打算辦理公證，將房產送給水果攤老闆，並委託寶山公證處，但公證處調查過後並未替老人辦理。

老人家屬表示，看新聞才得知老人贈房一事。三年前，老人在醫院診斷出有阿茲海默症。出院時，水果攤老闆趕在家屬前接走老人，家屬再登門時被老人罵出來，家屬稱老人當時已有些糊塗，總懷疑家屬惦記老人財產，完全是憑空想像。

三年來，家屬們對於老人將名下財產、金銀飾等陸續交給信任的水果攤老闆一事都有知情，但想到只要老人晚年有人照料，也就不過多干預。但得知老人贈房，他們擔心不是出自老人本意。

家屬拿出一份醫學報告顯示，2017年老人已患有阿茲海默症。如今擔心老人所作出的這份「意定監護」是否生效。而為老人辦理「意定監護」的普陀區公證部門，對此尚未回應。