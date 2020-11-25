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在岸人民幣開盤小漲11點 離岸6.57區間震盪

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣對美元中間價25日上調60個基點。歐新社
人民幣對美元中間價25日上調60個基點。歐新社

在岸人民幣對美元匯率25日開盤小漲11點，報6.5750元；離岸人民幣對美元短線區間震盪，在6.57附近波動。

上海證券報報導，截至發稿，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.5778元、6.5736元。

人民幣對美元中間價25日較上一交易日調升60個基點，報6.5749元。

渣打銀行有限公司中國宏觀策略主管劉潔分析，基於強勁的基本面與風險溢價的降低，預測人民幣對美元匯率在2021年中將升值至6.30元。人民幣與美元利差將維持高位。在經濟持續復甦的背景下，短期內大陸央行將不會降息。

劉潔表示，未來若因美國國會兩黨分治而推遲或限制更多財政刺激政策，美國聯準會將在未來幾個季度擴大量寬規模。歷史數據表明，即使人民幣與美元利差短期回落，人民幣對美元仍將持續升值直至利差顯著收窄。

人民幣 大陸央行

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