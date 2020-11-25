瑞銀：大陸明年GDP增速將反彈至8.2％

瑞銀首席中國經濟學家汪濤25日發布報告，預計出口和內需消費可望拉動明年大陸GDP增速反彈至8.2%。隨著全球經濟逐步走出今年的衰退，再加上疫苗加快研發和上市，預計明年大陸出口將增長11%至12%。

中證報報導，汪濤表示，隨著經濟持續復甦，居民收入和信心應會進一步好轉，進而提振大陸消費。考慮到明年政策支持力度可能減弱，房地產活動和基建投資可能會走弱，但企業營收改善有望拉動製造業投資明顯反彈。

汪濤強調，在今年陷入衰退後，明年全球經濟增速有望反彈至6.2%，海外對非防疫相關產品的需求應會走強，不過防疫物資出口可能走弱。2022年，預計大陸經濟增速可達到6%，仍繼續受到全球經濟復甦的支撐。