劉鶴：加快構建「雙循環」 促進新發展格局

大陸國務院副總理劉鶴25日在人民日報刊文指出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是對「十四五」和未來更長時期中國經濟發展戰略、路徑作出的重大調整完善，著眼於長遠發展的重大戰略部署。

文章稱，十九屆五中全會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」（以下簡稱「建議」），構建新發展格局的思想具有重要地位，起到綱舉目張的作用，要深入理解、準確把握、全面貫徹。

劉鶴表示，經過長期努力，大陸人均GDP總值超過1萬美元，需求結構和生產函數發生重大變化，生產體系內部循環不暢和供求脫節現象顯現，「卡脖子」問題突出，結構轉換複雜性上升。解決這一矛盾，要求發展轉向更多依靠創新驅動，不斷提高供給質量和水平。這是大國經濟發展的關口，要主動適應變化。

劉鶴指出，2008年國際金融危機後，全球市場收縮，世界經濟陷入持續低迷，國際經濟大循環動能弱化。近年來，西方主要國家民粹主義盛行、貿易保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流。

「新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，逆全球化趨勢更加明顯，全球產業鏈、供應鏈面臨重大衝擊，風險加大。」劉鶴認為，面對外部環境變化帶來的新矛盾新挑戰，必須順勢而為調整經濟發展路徑，在努力打通國際循環的同時，進一步暢通國內大循環，提升經濟發展的自主性、可持續性，增強韌性，保持大陸經濟平穩健康發展。

為全面落實加快構建新發展格局，劉鶴提出六點具體作法，一、推動科技創新在暢通循環中發揮關鍵效果；二、推動供給創造和引領需求，實現供需良性互動；三、推動金融更好服務實體經濟，健全現代流通體系；四、推動新型城鎮化和城鄉區域協調發展；五、推動擴大就業和提高收入水平；六推動更高水平的對外開放，更深度融入全球經濟。