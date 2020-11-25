應對美國封殺 傳華為將重啟4G手機生產

面對美國的科技封鎖，上海《第一財經》引述來自華為供應鏈的消息指出，華為正在積極向供應商訂購4G手機及平板等終端設備的零部件，部分製造商已收到通知，華為將在本月恢復購買主機板和其他部件產品。

報導稱，一家不願透露姓名的華為供應商稱，4G新的手機訂單已經陸續開始備貨。「目前都是小批量滾動下單，具體訂單量還沒有辦法預估。」

該華為供應商表示，按照市場訂單出貨節奏，現階段的手機訂單成品預計明年上半年上市，最快將會在第1季。但華為對這項消息不予回應。

高通本月初在第4財季的財報中提及，已收到華為支付的18億美元專利費用。高通總裁Cristiano Amon稱，如果能獲得向華為銷售許可，將是一個完全正面的機會。

一周前，高通發言人也曾對媒體表示，「目前已經獲得（對華為）部分產品的許可證，其中包括一些4G產品」。

第一財經指出，這代表供應鏈上最難解決的「晶片」問題得到了部分緩解。但從獲得許可的情況來看，目前能為華為提供4G晶片的廠商只有高通。

高通早前就積極推動取得美國政府的許可，尋求在4G晶片上與華為重新建立合作關係。此次獲得許可後，可望加大華為在4G手機上的供貨能力。

華為內部員工表示，4G晶片的供應，可解決海外大部分區域手機和平板的需求問題，這樣就能將海外主要地區的渠道「養住」，保留隊伍和火種，等待未來的翻盤機會。

「目前，東歐、俄羅斯、亞太、中東、非洲以及拉美等地區仍然是4G市場，部分地區只提供4G網絡，4G產品依然具有競爭力。」

Canalys分析師賈沫預期，未來應該會有更多公司能獲得美國的許可，恢復對華為供貨。

但第一財經也指出，從目前手機發展趨勢來看，5G已成為市場競爭焦點，尤其是在中國市場，人民幣千元的5G手機正在普及。隨著價格快速下探，5G手機將越來越快在市場上滲透。

中國移動副總裁簡勤就認為，2021年5G手機占比將達到八成，到2021年底，人民幣千元機中5G滲透率更將超過九成。中國移動預計2021年手機銷量將超過3.5億支，其中5G手機就佔了2.8億支。

不過若缺席5G手機市場，市場研究機構TrendForce預計，華為2021年全球智慧型手機市占率將降至4%。