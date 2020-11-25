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華為 入股潤華全芯微電子

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

半導體可以說是華為「卡脖子」的關鍵領域，這兩年來華為擴大對半導體產業鏈的投資，華為日前又入股寧波潤華全芯微電子，這是華為在一年來投資的第17家半導體公司。

快科技報導，11月23日，寧波潤華全芯微電子設備有限公司發生工商變更，新增股東哈勃科技投資有限公司，不過具體金額沒有披露。

寧波潤華全芯微電子設備有限公司成立於2016年，法定代表人為汪鋼，註冊資本人民幣3,391.2萬元，經營範圍包含：半導體晶片生產設備、測試設備、機械配件及耗材的研發、設計、製造、加工、批發、零售等。

據官網資料，該公司主要從事化合物半導體、LED、SAW、 OLED、光通訊、MEMS、先進封裝等新型電子器件製造領域，配備快速響應的銷售和技術服務團隊，目標是成為一家具有國際影響力的半導體裝備及工藝解決方案提供商。

代表華為投資的則是哈勃科技投資有限公司，成立於2019年，法定代表人為白熠，註冊資本為人民幣27億元，一般經營項目是創業投資業務。哈勃科技所屬集團為華為，由華為投資控股有限公司100%持股。

根據企查查上的信息，從2019年8月入股山東天岳開始，一年多來華為已經投資了17家半導體公司，涉及的領域多為半導體材料、裝備等關鍵市場，也是中國大陸半導體行業最需要補課的地方。

8月7日，在中國信息化百人會2020年峰會，華為消費者業務CEO余承東表示，在半導體方面，華為將全方位扎根，突破物理學材料學的基礎研究和精密製造。

在終端器件方面，如顯示模組、攝像頭模組、5G器件等方面，華為正加大材料與核心技術的投入，實現「新材料＋新工藝」緊密聯動，突破制約創新的瓶頸。

半導體 人民幣

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