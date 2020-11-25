台商麗江築夢 創業路上不孤單

一個偶然的機會，阿丹到雲南麗江，「當時覺得環境真好，就是我想找的地方。沒想到一待20年，在這裡圓了在台灣沒能實現的夢想。」阿丹是磐古創意工社創始人之一，在麗江和「築夢團隊」經營一家家具工廠。

新華社報導，設計師出身的阿丹擅長對舊家具、農具進行創意再造。「人們總能被老物件散發出的歲月和生命氣息感動。」本著「敬天愛地、尊重萬物」的理念，阿丹製作出許多令人耳目一新的創意產品。

回想創業之路，阿丹坦言「個中滋味，甘苦自知」。一開始，他租了一間店舖售賣自己設計的文創產品。有了一定積蓄，他和朋友買下了如今這家工廠。儘管困難重重，他還是憑藉一股熱情堅持下來。阿丹還擁有一間可以與朋友聚會的小酒吧。

「阿丹對夢想的堅持和我的心路歷程很像。」在磐古創意工社中參觀的洛克思同樣來自台灣，他也是一位在大陸築夢的創客。「我想透過鏡頭記錄自己的生活，成為兩岸溝通的『擺渡人』。」

11年前，洛克思以「台商二代」身分到廣東東莞，在父親經營的工廠裡做事。豈料第二年工廠倒閉，背負債務的他成了「負二代」。短暫消沉後，他重整旗鼓。

靠著勤懇工作，洛克思一年內償清了債務，還在這段艱難打拚過程中遇到多位「伯樂」。2017年，洛克思與合夥人成立夢行悟空文化創意團隊，團隊名稱由3位兩岸創客共同命名，工作內容包括校企培訓和影視、動畫製作。「兩岸訊息有很多不對稱的地方，我們最想做的事就是彌合罅隙，傳遞兩岸正能量。」

如今，夢行悟空團隊已有20多人加入。洛克思沒想到會在大陸遇到這麼多志同道合的夥伴。「從一個人走到一群人，創業路上我不孤單。」他說，感恩所有的「遇見」，他會一直在兩岸交流的道路上穩步前行。