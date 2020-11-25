蔚來汽車市值600億美元 超越法拉利

今年以來，面對新冠肺炎疫情影響等多重考驗，大陸多家新能源車企不僅產銷量逆勢上揚，還受到資本市場高度青睞。近日，蔚來汽車市值達600多億美元，超過福特、法拉利等全球知名車企。

新華社報導，大陸國投創新投資管理有限公司董事長高國華說，多家企業開發並使用自己的動力總成，一些核心零部件、應用軟件已逐步實現大陸國產化。

在新能源汽車產業近十年來快速發展的歷程中，「頭部效應」顯現，傳統車企中的比亞迪、長城、吉利，「新勢力」車企中的蔚來、小鵬、理想等抓住電動化、智能化轉型契機，通過自主創新脫穎而出。

蔚來汽車創始人李斌表示，高峰時期造車「新勢力」多達數十家，到現在只有位居「頭部」的少數幾家企業實現批量交付。蔚來汽車成立以來，已累計投入約200億元（人民幣，下同）用於技術研發。

雖然去年以來，中國大陸新能源汽車產銷量下滑，但在「頭部企業」帶動作用下，，9月大陸新能源汽車銷量同比增長67.7%。