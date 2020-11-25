聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔚來汽車市值600億美元 超越法拉利
今年以來，面對新冠肺炎疫情影響等多重考驗，大陸多家新能源車企不僅產銷量逆勢上揚，還受到資本市場高度青睞。近日，蔚來汽車市值達600多億美元，超過福特、法拉利等全球知名車企。
新華社報導，大陸國投創新投資管理有限公司董事長高國華說，多家企業開發並使用自己的動力總成，一些核心零部件、應用軟件已逐步實現大陸國產化。
在新能源汽車產業近十年來快速發展的歷程中，「頭部效應」顯現，傳統車企中的比亞迪、長城、吉利，「新勢力」車企中的蔚來、小鵬、理想等抓住電動化、智能化轉型契機，通過自主創新脫穎而出。
蔚來汽車創始人李斌表示，高峰時期造車「新勢力」多達數十家，到現在只有位居「頭部」的少數幾家企業實現批量交付。蔚來汽車成立以來，已累計投入約200億元（人民幣，下同）用於技術研發。
雖然去年以來，中國大陸新能源汽車產銷量下滑，但在「頭部企業」帶動作用下，，9月大陸新能源汽車銷量同比增長67.7%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言