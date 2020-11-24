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華晨集團收到警示函及調查通知書 將深刻反省配合調查

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華晨汽車集團指出，已收到大陸證監會的警示函及調查通知書。（圖／取自澎湃新聞）
華晨汽車集團指出，已收到大陸證監會的警示函及調查通知書。（圖／取自澎湃新聞）

10月以來華晨和永煤違約引爆大陸信用債市場風險，大陸監管力度也明顯加強。華晨汽車集團24日公告指出，已收到大陸證監會的警示函及調查通知書，公司將根據要求，積極配合調查。

路透報導，公告引述大陸證監會遼寧證監局出具的警示函指出，華晨集團未及時履行訊息披露義務，並就重大事項對債券償付的影響進行公告。公司指出，對警示函中認定的事實無異議。

華晨表示，收到警示函後，公司深刻反省，針對具體問題自查、整理，並對照相關法律法規，分析問題存在原因並進行整改，以切實履行資訊披露等相關義務；支持並配合受託管理人、資信評級機構、審計機構等相關中介結構履行發行職責，切實維護債券持有人的權益。

近期華晨有關債券違約引起大陸市場關注，大陸證監會上周五表示，已依法對華晨集團開展專項檢查，當日對其採取出具警示函的行政監管措施，並決定對其涉嫌訊息披露違法違規立案調查；對華晨集團有關債券涉及的中介機構進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

遼寧省瀋陽市中級法院上周五公告，受理債權人對華晨汽車集團重整申請，此舉意味著這家德國豪華汽車製造商BMW的大陸合資夥伴正式進入破產重整程序。新華社援引華晨集團相關負責人指出，本次重整只涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與BMW、雷諾等的合資公司。

對於大陸近期信用債市場的風險事件，大陸國務院副總理劉鶴上周六主持召開國務院金融穩定發展委員會會議，指出大陸監管部門和地方政府應督促各類市場主體嚴格履行主體責任，秉持「零容忍」態度，嚴厲處罰「逃廢債」行為。

國務院 債市 信用

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