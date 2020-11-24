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陸取消外資金融機構入股信託公司 10億美元資產要求

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸取消了外資金融機構入股信託公司10億美元總資產的要求。（圖／取自新浪網）
大陸取消了外資金融機構入股信託公司10億美元總資產的要求。（圖／取自新浪網）

大陸銀保監會官網24日發布新修訂的「中國銀保監會信託公司行政許可事項實施辦法」，強化與其他大陸監管政策和指導意見等有效銜接，規範明確信託公司行政許可准入標準；落實對外開放政策，取消外資金融機構入股信託公司10億美元總資產要求，「辦法」將自2021年1月1日起施行。

澎湃新聞報導，「辦法」進一步規範明確信託公司行政許可准入標準；落實進一步對外開放政策，取消外資金融機構入股信託公司10億美元總資產要求。

此次「辦法」的修訂也在強化股東監管方面明確了以下要求：第一，是強化非金融企業入股信託公司資質要求，對擬成為信託公司控股股東的非金融企業，在權益性投資餘額比例、盈利能力、淨資產比例等方面提出更嚴格的准入標準。

第二，是強化股東入股資金來源審查要求，嚴格要求自有資金出資；第三，是嚴格規範信託公司股權質押，進一步要求股東承諾不以所持有信託公司股權的受（收）益權等形式設立信託等金融產品；第四，是明確信託公司股東管理、股東的權利義務等相關內容應按照相關規定納入信託公司章程。

不過，值得注意的是，近年來信託業外資股東呈現「撤退」之勢。據不完全統計，截至2014年底時，外資參股的信託公司達11家。但是，自2015年開始，外資從信託機構中撤資或減持的現象頻頻上演，截至目前，中外合資信託公司降至僅7家。

用益信託研究員帥國讓分析，這個趨勢與外資機構資深的戰略發展有關，大陸國內外金融環境都在變化，外資投資標的業績表現不如預期，使得外資股東退出大陸國內信託業，因為當前大陸信託業面臨經營壓力和轉型之痛；另一方面，外資股東經營理念與大陸有差異，大多數外資股東扮演的是財務投資者角色，並不具有話語權。具體而言，國外的公司更注重業務能否盈利，而大陸更希望把業務規模做大，利潤次要於規模。帥國讓說，此次政策對外資是利多，但短期內很難發生實質性的改變。

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