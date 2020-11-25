15世界網路領先科技 烏鎮發布

2020年「世界互聯網領先科技成果發布活動」23日在浙江烏鎮舉行，江蘇省未來網絡創新研究院的「面向服務的未來網絡試驗環境與技術創新」、阿里雲計算有限公司的「神龍：新一代軟硬一體化虛擬化技術架構」、銀河航天（北京）科技有限公司的「銀河航天首發星的研製與衛星互聯網技術驗證」等15項世界互聯網領先科技成果入選。

中新社報導，中國工程院院士、2020年「世界互聯網領先科技成果發布活動」專家推薦委員會中方主任鄔賀銓表示，針對全球公共危機應對、產業恢復與協同發展、數字化社會治理、綠色數字公益實踐和人工智能雲生活五大領域，活動共徵集來自中國大陸、美國、俄羅斯、德國等國家和地區的300餘項申報成果，近40名互聯網領域的中外知名專家組成了推薦委員會。

「面向服務的未來網絡試驗環境與技術創新」是入選成果之一。江蘇省未來網絡創新研究院院長劉韵潔表示，其團隊提出一種服務定製的網絡架構，特點是網絡的資源和能力充分開放，可使每個行業、每個企業根據自己的需要來定義自己的網絡。

阿里巴巴集團合夥人、阿里雲基礎產品總經理蔣江偉表示，阿里雲自研的神龍架構，將物理機的高性能和虛擬機的靈活性融為一體，它由「虛擬化芯片」「Hypervisor系統軟件」「服務器硬件架構」等構成，把虛擬化從通用硬件轉移到專用硬件中進行加速。基於神龍架構的阿里雲如今已廣泛為全社會提供技術服務，幫助企業持續降本增效。

銀河航天首發星的研製與衛星互聯網技術驗證亦是領先科技成果之一。銀河航天聯合創始人、副總裁高千峰表示，今年1月16日，銀河航天自主研發的通信能力達到24Gbps的低軌寬帶通信衛星—銀河航天首發星成功發射。4月23日，銀河航天首發星首次實現3分鐘以上的通信應用試驗，目前其已完成多種應用場景測試。

鄔賀銓表示，這批世界互聯網領先科技成果是全球互聯網從業者的智慧結晶，也將標誌和引領未來互聯網技術發展和應用的方向。