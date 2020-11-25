滬鼓勵外資研發中心 台港澳適用

繼率先公布全大陸首部地方外商投資條例後，上海市政府24日在官網發布新規，只要自然科學及相關科技領域，研發內容包括基礎研究、應用研究、產品開發等方面，總投資不低於200萬美元等條件，就可以享受資金補助、稅收支持、跨境金融服務等便利，而台港澳投資者也比照規定，新規從12月1日起實施。

上海市政府辦公廳印發「上海市鼓勵設立和發展外資研發中心的規定」，規定自2020年12月1日起施行，有效期至2025年11月30日，共23條項目。

新規指出，為進一步擴大開放，增強上海全球資源配置和科技創新策源功能，鼓勵外國投資者在本市設立研發中心。

對於外資研發中心定義，是指外國投資者設立、從事自然科學及相關科技領域的研究開發和實驗發展（包括為研發活動服務的中間試驗）的機構，研發內容包括基礎研究、應用研究、產品開發等方面。

而全球研發中心是指擁有獨有的研發技術平台，承擔全球研發項目的關鍵步驟和絕大部分過程，研發項目進展與全球同步，屬於外國投資者設立的全球級别的研發中心。