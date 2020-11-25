陸貿促會：加緊推中日韓自貿協定

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）近日正式簽署，對中國、亞洲以及全球經濟都具有重要意義。中國國際貿易促進委員會副會長張慎峰近日受訪時表示，中國大陸要搶抓難得機遇，借RCEP東風，推動區域經貿合作，為中國大陸經濟發展開闢新空間。

中新社報導，目前，中國大陸已與26個國家和地區相繼簽署了19個自貿協定。張慎峰表示，總體來說，中國大陸的自貿協定數量偏少、覆蓋範圍小，而且企業對已經簽署的這些自貿協定的利用率也不高。

數據佐證了張慎峰的判斷。根據有關方面提供的出口企業優惠原產地證書申領數據計算，2014年至2018年，中國大陸企業的自貿協定出口利用率從9.75%提升至19.75%。最近兩年雖有進步，但總體上仍遠遠低於發達國家水平。

湯森路透和畢馬威的一項調查顯示，美國約41%的企業能够利用所有的可用自貿協定。日本自貿協定利用率為44.9%，韓國為75%，澳大利亞與智利、日本、韓國、泰國間的自貿協定利用率均高於90%。

張慎峰認為，中國大陸在自貿協定利用方面不高，主要有三方面原因：一是缺少集中統一的普及推廣體制，部門協同效率、上下游協同效果、政企間的轉化效率都有待提升；二是缺少全大陸統一的權威評估機構和評估數據；三是社會化的宣傳普及與推廣工作亟待加強，許多企業不知道或者雖知道有相關自貿協定但技術上不會用。

在部門、上下游協同方面，比較有借鑒意義的是韓國，張慎峰指出，多年來，韓國以舉國體制實施推廣自貿協定工作和企業服務，推出專門的政策法案，由政府部門和民間團體派出的公務員和關稅師等專業人員聯合組成並集中辦公，以穩定的任期和帶薪常駐中心開展諮詢、培訓等全方位服務，效果明顯。

張慎峰建議，一方面，要繼續多談、多加入高質量的自貿協定，早日啟動中歐自貿協定進程，加快推進中日韓自貿協定談判，支持香港盡早加入RCEP，對CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）也要持積極開放的態度。