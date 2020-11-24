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小米集團Q3獲利年增18.9％
小米集團24日發布第3季財報，營收人民幣722億元，年增34.5%。獲利人民幣41億元，年增18.9%。
鳳凰財經報導，第3季小米智慧手機出貨量4,660萬部，年增45.3%。智慧手機部分收入達人民幣476億元，年增47.5%。
受利多消息影響，小米股價連續攀升。小米23日市值一度突破港幣6,600億元，最高股價達港幣27.6元。今日小米股價收盤小幅下滑1.63%，至港幣27.15元，市值港幣6,552億元。
第3季，智慧手機的ASP為每部人民幣1,022.3元，而2019年第3季為每部人民幣1,006.5元。
2020年第3季度，小米集團互聯網服務收入達人民幣58億元，年增8.7%。
2020年9月，MIUI月活躍用戶數年增26.3%至3.7億。其中，大陸地區MIUI月活躍用戶數為1.1 億。2020年9月，智能電視以及小米盒子 的月活躍用戶數達到3580萬，年增49.9%。
第三季度小米集團廣告業務收入創下單季度歷史新高，達到人民幣33億元， 年增長13.7%，遊戲收入達人民幣8億元，年降1.9%。
2020年第3季，小米AIoT與生活消費產品部分的收入達人民幣181億元，年增16.1%。
截止到2020年9月30日，小米共投資超過300家公司，總帳面價值人民幣395億元，年增37.5%。投資的總價值為人民幣506億元。
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