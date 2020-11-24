華為手機明年全球市占率 機構估從14%降至4％

受美國晶片供貨禁令影響，市場研究機構集邦諮詢（TrendForce）預估，華為智慧手機在全球市場占有率，將由今年的14%急降至明年的4%；至於華為子品牌榮耀，仍將面臨組件短缺、美國制裁的不確定性，明年市占率估約2%。

據集邦諮詢24日表示，大陸電訊設備巨頭華為的智慧手機，去年在全球市占率為17%，今年預計是14%，明年料驟降至僅4%。

至於榮耀，集邦諮詢認為，明年榮耀還是會面臨晶圓代工供貨吃緊的困境。當前最大的隱憂，仍是美國商務部的禁令限制，包含零件購入、研發設計等，是否能因與華為拆分而不受約束，這還待時間釐清。此外，華為禁令未解，榮耀新團隊同樣無法使用海思自研晶片。

該機構認為，在華為釋出大量市占率的誘因之下，小米、OPPO、vivo等大陸手機品牌，將維持積極布局與榮耀競爭，預期四家品牌擴大生產目標的計畫，將導致供應鏈自明年第1季起面臨極度緊缺，甚至是淡季漲價的連鎖反應。

此外，蘋果（Apple）也將受惠部分華為的高端轉單。