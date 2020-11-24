人行前行長周小川：發展電子支付貨幣 要求同存異

人行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川24日在「2020中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目金融峰會」表示，對於電子貨幣支付的發展，他提到發展電子貨幣支付也要求同存異。

華夏時報報導，周小川在開幕會致辭時著重國與國之間數位貨幣貿易以及電子支付的發展。舉例，大陸和新加坡之間，各項金融合作歷來積極、順暢，不斷結出碩果，在支付領域也一直保持密切溝通，互聯互通。

很多國家擔心在支付數位化的過程中是否會影響到各個國家的貨幣主權美元化或者人民幣化。周小川表示，各國的顧慮是可以理解的，畢竟不同國家宏觀經濟條件和債務水平不一樣，因此要避免初始的時候強制推行某一種貨幣的情況，而是要尊重各個國家不同情況。

他表示，當前在疫情影響的情況下，數位經濟受到重視得以發展，網上授課、在家辦公等風行，零售支付時現鈔使用也在減少，這就形成發展數位貨幣和電子支付的好時機。

周小川指出，在「一帶一路」的引領下，今年大陸、東協金融合作與人民幣國際化更進一步，在後疫情時代，大陸與東協各國在跨境貿易、跨境金融以及服務面臨新的機遇，推動跨境結算、資金融通的創新可以提升跨境貿易便利以及維護金融穩定。

「中新兩國之間在數位貨幣和電子支付之間的合作，首先應該聚焦於零售支付系統。」周小川說，世界各國在討論數位貨幣側重點不一樣，有的人是側重國際貿易支付，有的人側重金融市場結算和支付，有的人側重跨境匯款。

周小川說，Facebook的Libra最開始的就是跨境支付，為解決在不同國家面臨的外匯政策、反洗錢政策的麻煩以及因涉及到幣種和匯率的問題不能便捷的零售支付，最初Libra試圖以一攬子支付但面臨著許多難以突破的問題。實際上跨國匯款、跨境貿易的一些障礙並不在技術方面，更多的取決於政策協調，能否為其提供方便性。