大陸不動產股權交易 專家：談判技巧比專業重要

資誠聯合會計師事務所於24日舉辦「中國大陸間接處分不動產股權交易風險與案例分享」研討會，資誠聯合會計師事務兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，交易的成敗關鍵因素除要有真正的買家、妥善的交易安全程序規劃及執行，最重要的還是談判的技巧與策略。

段士良過去五年處理超過40個案例，他以經驗談表示，交易的成敗關鍵是談判的技巧與策略，對法規的掌握只是最基本的，而且常常太過強調專業的會計師和律師反而會弄巧成拙，據理力爭恐讓明明有機會成交的案子因不懂變通而告吹。

段士良稱，像這類動輒人民幣數千萬、數億的交易案，由於牽涉金額過於龐大，買賣雙方都經不起半點閃失，經常買方老闆一開始都會把交易條件要求說得很簡單以獲得賣方青睞，但等上了談判桌才發現會計師、律師等專業人士一個不少。

在大陸不動產交易中，尋找買家時先不要有太多預設條件，段士良稱，只要是有足夠資金且有誠意的買家都不應該放過，透過雙方談判逐漸取得買賣方平衡，並加強交易條件及付款程序的事前規劃，確保交易安全。

交易談判過程中可能遇到的問題，段士良說，例如是土增稅的課徵風險、員工的資遣時機安排、帳上現金的合法處理、管委會對買方的稅收貢獻要求、當地村委的背書取得、土地現有租客的處理、工改工的土地用途變更、合建分屋的規畫、集體土地租約的處理等等千奇百怪的問題，如果遇到都需要一一解決。

段士良指出，再加上因為大陸工商法令與外匯管理的限制，台商必須先將大陸公司股權轉移至買方，再完成納稅申報及其他備案等程序後，大陸的銀行才會讓買方將錢由買方帳戶匯出，若中間環節發生問題，台商將面臨公司股權已經轉讓卻無法收取價款的窘境，多年心血可能付諸流水。