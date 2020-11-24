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阿里雲總裁張建鋒：雲端為工業互聯網提供四項價值

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
阿里雲智慧總裁張建鋒。圖／財經網
阿里雲智慧總裁張建鋒。圖／財經網

阿里雲智慧總裁張建鋒24日表示，工業互聯網的本質是數位化技術在工業應用並催生創新，雲端提供了統一的IT基礎設施、數據化智慧化技術、全產業鏈協同平台和生態系統平台四項價值。

財經網報導，張建峰在世界互聯網大會發表演講時表示，雲端為工業互聯網帶來四個層次的價值，首先，雲端讓IT基礎設施變得更標準、更統一，並提供了豐富應用。

其次，工業創新依賴於數據化和智慧化，可形成從研發、採購到生產、銷售的全域性智慧；第三，釘釘成為企業跨組織協同的平台，例如中國一汽就有上下游40萬參與者透過釘釘串聯起來，形成全產業鏈協同。

最後，更進一步，形成如浙江工業互聯網平台SupET這樣的平台生態，多方參與、共生共贏。

他同時表示，在釘釘開發應用正在變得越來越容易，呈現出低代碼、無代碼開發的趨勢，例如浙江省政府在釘釘上開發了1,000多個應用，其中大部分是用低代碼、無代碼的方式開發出來的，加快了創新的效率。

在此基礎上，張建鋒表示工業互聯網將形成一個多方參與、共生共贏的生態型平台。以浙江工業互聯網平台SupET為例，平台上有超過500家數位服務商，服務了超過3.6萬家製造企業，接入工業設備超過160萬台，形成行業共同創新的模式。

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