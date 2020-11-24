穩中有升！1至10月大陸社會物流總額年增2.5％

中國物流與採購聯合會24日發布的數據顯示，1至10月社會物流總額年增2.5%，增速比1至9月提高0.5個百分點，顯示物流需求走穩回暖，物流市場供需繼續改善。

數據顯示，1至10月大陸全國社會物流總額為人民幣229.3兆元，按可比價格計算，年增2.5%，增速比1至9月提高0.5個百分點。物流需求仍延續前期的回升走勢，保持第3季以來較強的回升力度。

從結構看，工業物流需求增速平穩，進口物流需求繼續改善，民生消費相關的新動能需求增勢持續增強。

數據顯示，1至10月工業品物流總額年增1.8%，增速比1至9月繼續提高0.6個百分點。工業物流需求總體平穩增長，增速持續加快。從結構看，採礦業物流需求降幅繼續收窄，製造業增速穩中有升，特別是高技術製造增勢良好。

在民生消費物流方面，1至10月單位與居民物品總額年增13.8%，增速比1至9月提高0.9個百分點，自上半年以來均保持10%以上。這顯示隨著生產生活秩序恢復，民生消費相關物流需求持續好轉，特別是新型消費模式物流需求保持強勁增長態勢。

值得注意的是，1至10月實物商品網上零售額年增16.0%，增速比1至9月加快0.7個百分點。在此帶動下，快遞業務量保持高速增長。大陸全國快遞業的業務量累計完成643.8億件，年增長29.6%；10月當月增長逾40%。

在物流業總收入方面，1至10月物流業總收入為人民幣8.4兆元，年增0.9%，增速比1至9月提高0.8個百分點。

中國物流與採購聯合會指出，儘管10月物流需求保持較快增長，市場供需穩定恢復，但當前主要指標的累計增速，與同期相比仍處於較低水準，還有較大回升空間。同時還需關注以下問題：一是社會庫存水準依然較高，增速趨升；二是保管成本持續增長，增速加快。