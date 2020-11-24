阿里雲副總裁：樂觀大陸自動駕駛發展 比美國跑得快

阿里雲副總裁、達摩院自動駕駛實驗室主任王剛24日在世界互聯網大會互聯網發展論壇上表示，對大陸的自動駕駛發展是非常樂觀，他覺得比美國跑得快。

第一財經報導，王剛解釋有兩個原因，第一個大陸是把學以致用做的非常好的國家，技術要發展還是要靠運氣，用市場、需求倒逼。大陸提供非常好的使用場景。

王剛說，第二個是大眾包括政府對新技術開放容忍，調查報告顯示，各個國家對自動駕駛的歡迎程度，大陸高舉第一，大家對新事物的寬容，就不會產生對技術產生阻礙的東西。

「智慧駕駛在裡面其實是能夠重塑產業鏈，能夠去重新定義未來得產業格局，是非常值得期待的事。」他說

王剛上表示，智慧駕駛對汽車產業來講是很大的革命，人工智能需要跟傳統行業進行融合，其實智能駕駛就是人工智能跟汽車行業進行融合的非常好的典範。汽車行業是非常大的產業，也帶動包括像交通、物流、出行，所以跟每個人的生活是非常相關的。