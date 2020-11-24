聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里雲副總裁：樂觀大陸自動駕駛發展 比美國跑得快
阿里雲副總裁、達摩院自動駕駛實驗室主任王剛24日在世界互聯網大會互聯網發展論壇上表示，對大陸的自動駕駛發展是非常樂觀，他覺得比美國跑得快。
第一財經報導，王剛解釋有兩個原因，第一個大陸是把學以致用做的非常好的國家，技術要發展還是要靠運氣，用市場、需求倒逼。大陸提供非常好的使用場景。
王剛說，第二個是大眾包括政府對新技術開放容忍，調查報告顯示，各個國家對自動駕駛的歡迎程度，大陸高舉第一，大家對新事物的寬容，就不會產生對技術產生阻礙的東西。
「智慧駕駛在裡面其實是能夠重塑產業鏈，能夠去重新定義未來得產業格局，是非常值得期待的事。」他說
王剛上表示，智慧駕駛對汽車產業來講是很大的革命，人工智能需要跟傳統行業進行融合，其實智能駕駛就是人工智能跟汽車行業進行融合的非常好的典範。汽車行業是非常大的產業，也帶動包括像交通、物流、出行，所以跟每個人的生活是非常相關的。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言