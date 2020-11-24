快訊

馬國女大生案 父母探視2次梁嫌看宗教書沉澱心靈

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為入股潤華全芯微電子 一年投資17家晶片公司

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
華為日前入股寧波潤華全芯微電子，這是華為在一年來投資的第17家半導體公司。企查查網
華為日前入股寧波潤華全芯微電子，這是華為在一年來投資的第17家半導體公司。企查查網

半導體可以說是華為卡脖子的關鍵領域，這兩年來華為擴大對半導體產業鏈的投資，華為日前又入股寧波潤華全芯微電子，這是華為在一年來投資的第17家半導體公司。

快科技報導，11月23日，寧波潤華全芯微電子設備有限公司發生工商變更，新增股東哈勃科技投資有限公司，不過具體金額沒有披露。

寧波潤華全芯微電子設備有限公司成立於2016年，法定代表人為汪鋼，註冊資本人民幣3,391.2萬元，經營範圍包含：半導體晶片生產設備、測試設備、機械配件及耗材的研發、設計、製造、加工、批發、零售等。

據官網資料，該公司主要從事化合物半導體、LED、SAW、 OLED、光通訊、MEMS、先進封裝等新型電子器件制造領域，配備快速響應的銷售和技術服務團隊，目標是成為一家具有國際影響力的半導體裝備及工藝解決方案提供商。

代表華為投資的則是哈勃科技投資有限公司，成立於2019年，法定代表人為白熠，註冊資本為人民幣27億元，一般經營項目是創業投資業務。哈勃科技所屬集團為華為，由華為投資控股有限公司100%持股。

根據企查查上的信息，從2019年8月入股 山東天岳開始，一年多來華為已經投資了17家半導體公司，涉及的領域多為半導體材料、裝備等關鍵市場，也是國內半導體行業需要補課的地方。

8月7日，在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業務CEO余承東表示，在半導體方面，華為將全方位扎根，突破物理學材料學的基礎研究和精密製造。

在終端器件方面，如顯示模組、攝像頭模組、5G器件等方面，華為正大力加大材料與核心技術的投入，實現「新材料＋新工藝」緊密聯動，突破制約創新的瓶頸。

半導體 華為

延伸閱讀

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

榮耀拆分出售後…多名華為高層、供應鏈相關員工加入榮耀體系

6千名華為員工加入榮耀手機新團隊　

榮耀脫離華為 何時獲晶片供應影響未來

相關新聞

華為入股潤華全芯微電子 一年投資17家晶片公司

半導體可以說是華為卡脖子的關鍵領域，這兩年來華為擴大對半導體產業鏈的投資，華為日前又入股寧波潤華全芯微電子，這是華為在一...

紐時：中國藉經濟全球化 建立世界政治新秩序

中國率先從疫情中復甦，同時，也藉著美國總統大選的混亂情況，大力反擊美國，北京在全球舞台愈來愈有信心，希望能建立世界新秩序...

FII攻雲平台 已被應用於多個重點行業

鴻海集團開拓雲端應用，旗下工業富聯（FII）積極衝刺雲平台，已被應用於智慧製造產線、航空航太領域、軌道交通領域等重點行業...

中國半數房企負債率逾7成 監管下房價預期走低

中國房地產行業資產負債率達到79%，超過半數房企已違反中國監管訂下的「紅線」；同時，在中國政策壓力下，房企融資受限，供需...

京東擬再分拆 傳京東物流明年IPO 估值400億美元

京東集團繼分拆京東健康獨立上市後，據路透旗下IFR報導，京東物流已在籌備2021年IPO事宜，估值約400億美元。京東物...

不滿英代表涉疆談話 耿爽回嗆：發言不在一個頻道上「反恐雙標」

針對英國官員指責大陸在新疆的作法，大陸外交部前發言人、現任常駐聯合國副代表耿爽回嗆，英國的發言與其他國家的發言不在一個頻...

蘇寧擬斥資132億元買回公司債

蘇寧易購日前首次擬斥資人民幣10億元購回公司債券後，23日晚間公告，若首次債券購回金額已滿，計畫繼續以自有資金20億元加...

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜，也是芒果TV的招牌人物，主持演出十多年。近日，芒果文創基金關聯企業湖南芒果盈通創...

美國新一波制裁 恐重創大陸國產客機C919

據路透報導，川普政府擬宣布89家與軍方有關的中國企業清單，限制其購買美國商品和技術，當中包括中國商用飛機有限公司（簡稱「...

人民幣中間價6.5809元 貶90點

中證網報導，人民幣對美元匯率中間價24日報6.5809元，調貶90點。23日中間價報6.5719元，在岸人民幣收6.56...

測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

繼深圳後，蘇州將於「雙十二」（12月12日，繼「雙十一」後的電商購物節 ）推出數位人民幣紅包測試。此前已有媒體報導，蘇州...

陸工業機器人 去年銷量冠全球

中國機器人產業聯盟（簡稱CRIA）23日在青島舉行的「2020中國機器人產業發展大會」上發布了2019年中國大陸工業機器...

熱門新聞

IQ135卻考個位數 女兒一句話令她決心陪追夢

嫦娥5號今奔月 陸航太4紀錄

嫦娥五號今晨成功發射 將帶回2公斤月球土壤

美國新一波制裁 恐重創大陸國產客機C919

黃之鋒、林朗彥、周庭遭押 下周宣判

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。