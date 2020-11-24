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FII攻雲平台 已被應用於多個重點行業

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
工業富聯董事長李軍旗。圖/工業富聯提供
工業富聯董事長李軍旗。圖/工業富聯提供

鴻海集團開拓雲端應用，旗下工業富聯（FII）積極衝刺雲平台，已被應用於智慧製造產線、航空航太領域、軌道交通領域等重點行業。

工業富聯微信公眾號發布，工業富聯董事長李軍旗，22日出席在深圳蛇口舉行的2020未來網路技術與工程創新大會（CCF-NDCC），並發表「工業互聯網的探索與實踐」主題演講，針對新基建、數位化轉型等關鍵節點，點明工業互聯網行業發展的內在邏輯及巨大前景。

李軍旗指出，2020年5G商用元年已開啟，工業「連接」的方式從根本上被改變，公司的「5G+智慧製造+工業互聯網」創新成果已經被應用於重點行業，例如將5G專網應用於精密加工智慧製造產線，將碳纖維複合材料智慧製造加工系統應用於航空航太領域。

在軌道交通領域，則打造了基於5G+Fii Cloud的軌道養護智慧運維系統。與此同時，公司率先推動「5G+工業互聯網」的落地應用，例如聯合中國聯通打造的「富士康5G+工業互聯網應用示範園區」還入選了廣東首批八個「5G+工業互聯網」應用示範園區項目。

另外，工業富聯以領先的ICT能力助力境內大數據中心等建設，例如工業富聯還協助全球領先雲服務商，共建「先進散熱技術數據中心」。

李軍旗提到，目前工業富聯在跨區域科技服務能力建設和輸出，正在全大陸多個城市逐步鋪開，例如與地方政府聯合打造的「智造谷」專案正在廣東佛山、湖南衡陽、山西晉城、江西南昌等地加速落地，以精準服務助力地方經濟建設，以重點突破帶動整體持續高品質發展。

工業富聯還持續強化垂直領域的應用落地，例如針對傳統工業製造業企業面臨著信息孤島、缺乏頂層設計、建設等普遍的痛點，通透與產業領袖如鼎捷軟體、騰訊等合作，將自身數位化工業的整體能力，與合作企業設計、研發、運維等能力深度結合，連接產業鏈、拓寬生態圈。

廣東 公眾號

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