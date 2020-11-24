快訊

川普終於放手？授權拜登交接 首波「政治正確」內閣

驚！藝人陳艾琳老公吸麻 遭警方逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京東擬再分拆 傳京東物流明年IPO 估值400億美元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
京東物流傳出已在籌備2021年IPO事宜。路透
京東物流傳出已在籌備2021年IPO事宜。路透

京東集團繼分拆京東健康獨立上市後，據路透旗下IFR報導，京東物流已在籌備2021年IPO事宜，估值約400億美元。京東物流截至9月底止，在大陸境內設有大型倉庫逾800個、物流基礎設施約2,000萬平方公尺。

京東的業務主要包括京東零售、京東健康、京東物流，以及京東雲和人工智能技術服務。京東健康傳傳出將於26日招股，12月8日掛牌，考慮在香港或美國上市，集資額達40億至80億美元，其估值高達290億美元。

對此，京東物流回應，不予置評。

京東物流營業承受虧損壓力，2017年至2019年分別虧損人民幣20.7億元、51.37億元、10.22億元，三年共虧損人民幣82億元。

之前京東發布的第3季財報中，京東的服務收入達人民幣238億元，增42%，其中物流收入人民幣104億，年增73%，是服務收入增長的主要原因。

人民幣 香港

延伸閱讀

京東Q3收入、淨利潤回落 但增長逾1億名用戶大爆發

00878將除息0.05元 爆量突破發行價

傳「習近平親自喊卡」螞蟻金服IPO！新興股市投資大咖：我學到這3件事

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

相關新聞

中國半數房企負債率逾7成 監管下房價預期走低

中國房地產行業資產負債率達到79%，超過半數房企已違反中國監管訂下的「紅線」；同時，在中國政策壓力下，房企融資受限，供需...

京東擬再分拆 傳京東物流明年IPO 估值400億美元

京東集團繼分拆京東健康獨立上市後，據路透旗下IFR報導，京東物流已在籌備2021年IPO事宜，估值約400億美元。京東物...

不滿英代表涉疆談話 耿爽回嗆：發言不在一個頻道上「反恐雙標」

針對英國官員指責大陸在新疆的作法，大陸外交部前發言人、現任常駐聯合國副代表耿爽回嗆，英國的發言與其他國家的發言不在一個頻...

蘇寧擬斥資132億元買回公司債

蘇寧易購日前首次擬斥資人民幣10億元購回公司債券後，23日晚間公告，若首次債券購回金額已滿，計畫繼續以自有資金20億元加...

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜，也是芒果TV的招牌人物，主持演出十多年。近日，芒果文創基金關聯企業湖南芒果盈通創...

美國新一波制裁 恐重創大陸國產客機C919

據路透報導，川普政府擬宣布89家與軍方有關的中國企業清單，限制其購買美國商品和技術，當中包括中國商用飛機有限公司（簡稱「...

人民幣中間價6.5809元 貶90點

中證網報導，人民幣對美元匯率中間價24日報6.5809元，調貶90點。23日中間價報6.5719元，在岸人民幣收6.56...

測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

繼深圳後，蘇州將於「雙十二」（12月12日，繼「雙十一」後的電商購物節 ）推出數位人民幣紅包測試。此前已有媒體報導，蘇州...

陸工業機器人 去年銷量冠全球

中國機器人產業聯盟（簡稱CRIA）23日在青島舉行的「2020中國機器人產業發展大會」上發布了2019年中國大陸工業機器...

打造創新高地 河南擬建「糧谷」

「中國糧谷」研討會11月23日在鄭州舉行，會上透露，產糧大省河南提出建設「中國糧谷」構想，打造全球糧食科技創新高地。

螞蟻戰配基金 23日起可贖回

螞蟻集團月初首次公開發行被暫緩後，備受市場矚目的螞蟻5隻戰略配售基金由23日起，合計1360萬戶持有人將可以自由選擇贖回...

阿里巴巴 挺平台經濟監管

大陸電商龍頭阿里巴巴CEO張勇昨表態支持大陸官方推行網路平台反壟斷指南。他說，「這是非常及時和必要的」，阿里巴巴將「積極...

熱門新聞

IQ135卻考個位數 女兒一句話令她決心陪追夢

嫦娥5號今奔月 陸航太4紀錄

嫦娥五號今晨成功發射 將帶回2公斤月球土壤

黃之鋒、林朗彥、周庭遭押 下周宣判

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

大陸月球探測器嫦娥五號 今夜明晨將奔月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。