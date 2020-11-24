京東擬再分拆 傳京東物流明年IPO 估值400億美元

京東集團繼分拆京東健康獨立上市後，據路透旗下IFR報導，京東物流已在籌備2021年IPO事宜，估值約400億美元。京東物流截至9月底止，在大陸境內設有大型倉庫逾800個、物流基礎設施約2,000萬平方公尺。

京東的業務主要包括京東零售、京東健康、京東物流，以及京東雲和人工智能技術服務。京東健康傳傳出將於26日招股，12月8日掛牌，考慮在香港或美國上市，集資額達40億至80億美元，其估值高達290億美元。

對此，京東物流回應，不予置評。

京東物流營業承受虧損壓力，2017年至2019年分別虧損人民幣20.7億元、51.37億元、10.22億元，三年共虧損人民幣82億元。

之前京東發布的第3季財報中，京東的服務收入達人民幣238億元，增42%，其中物流收入人民幣104億，年增73%，是服務收入增長的主要原因。