不滿英代表涉疆談話 耿爽回嗆：發言不在一個頻道上「反恐雙標」

針對英國官員指責大陸在新疆的作法，大陸外交部前發言人、現任常駐聯合國副代表耿爽回嗆，英國的發言與其他國家的發言不在一個頻道上。在反恐問題上的雙重標準，不負責任。

澎湃新聞網報導，耿爽23日在聯合國安理會反恐問題視頻通報會上發言，英國代表在發言中指責大陸在新疆地區採取的預防性反恐和去極端化舉措，英方的做法充分暴露其在反恐問題上的雙重標準，不負責任，不具建設性。

耿爽提醒英國代表注意三個事實：第一，當前新疆地區政治穩定，經濟發展，社會和諧，人民安居樂業，已經很長時間沒有發生恐怖襲擊事件。新疆各族人民的人權狀況正在不斷得到提高和改善。

第二，在10月6日第75屆聯大第三委員會有關議題審議中，近50個國家以不同方式反對一些西方國家對中國的攻擊抹黑，支持大陸在新疆地區採取的舉措。

第三，安理會舉行聯合通報會的目的是審議三個委員會工作，討論如何增進它們之間的溝通協調，更好執行安理會相關決議，推動國際反恐合作。英國代表的發言與絕大多數國家的發言不在一個頻道上，與會議的氣氛也極不相符。

最後，耿爽重申，大陸反對任何形式的恐怖主義，將一如既往積極參與和推動國際反恐合作並作出貢獻。