快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿英代表涉疆談話 耿爽回嗆：發言不在一個頻道上「反恐雙標」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸常駐聯合國副代表耿爽。中新社
大陸常駐聯合國副代表耿爽。中新社

針對英國官員指責大陸在新疆的作法，大陸外交部前發言人、現任常駐聯合國副代表耿爽回嗆，英國的發言與其他國家的發言不在一個頻道上。在反恐問題上的雙重標準，不負責任。

澎湃新聞網報導，耿爽23日在聯合國安理會反恐問題視頻通報會上發言，英國代表在發言中指責大陸在新疆地區採取的預防性反恐和去極端化舉措，英方的做法充分暴露其在反恐問題上的雙重標準，不負責任，不具建設性。

耿爽提醒英國代表注意三個事實：第一，當前新疆地區政治穩定，經濟發展，社會和諧，人民安居樂業，已經很長時間沒有發生恐怖襲擊事件。新疆各族人民的人權狀況正在不斷得到提高和改善。

第二，在10月6日第75屆聯大第三委員會有關議題審議中，近50個國家以不同方式反對一些西方國家對中國的攻擊抹黑，支持大陸在新疆地區採取的舉措。

第三，安理會舉行聯合通報會的目的是審議三個委員會工作，討論如何增進它們之間的溝通協調，更好執行安理會相關決議，推動國際反恐合作。英國代表的發言與絕大多數國家的發言不在一個頻道上，與會議的氣氛也極不相符。

最後，耿爽重申，大陸反對任何形式的恐怖主義，將一如既往積極參與和推動國際反恐合作並作出貢獻。

反恐 新疆 英國

延伸閱讀

美國新一波制裁 恐重創大陸國產客機C919

梵中關係震撼彈 教宗首度公開聲援新疆維吾爾人

英國藥廠：牛津新冠疫苗年底前足產出2億劑

英國富時100指數期貨上市 台期貨交易量創高可期

相關新聞

數位人民幣紅包 蘇州試點

繼廣東深圳後，江蘇蘇州將於雙12（12月12日）推出數位人民幣紅包測試，目前蘇州相城區已有許多商家已經安裝近場支付（NF...

測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

繼深圳後，蘇州將於「雙十二」（12月12日，繼「雙十一」後的電商購物節 ）推出數位人民幣紅包測試。此前已有媒體報導，蘇州...

不滿英代表涉疆談話 耿爽回嗆：發言不在一個頻道上「反恐雙標」

針對英國官員指責大陸在新疆的作法，大陸外交部前發言人、現任常駐聯合國副代表耿爽回嗆，英國的發言與其他國家的發言不在一個頻...

蘇寧擬斥資132億元買回公司債

蘇寧易購日前首次擬斥資人民幣10億元購回公司債券後，23日晚間公告，若首次債券購回金額已滿，計畫繼續以自有資金20億元加...

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視的三大明星台柱何炅、汪涵和謝娜，也是芒果TV的招牌人物，主持演出十多年。近日，芒果文創基金關聯企業湖南芒果盈通創...

美國新一波制裁 恐重創大陸國產客機C919

據路透報導，川普政府擬宣布89家與軍方有關的中國企業清單，限制其購買美國商品和技術，當中包括中國商用飛機有限公司（簡稱「...

人民幣中間價6.5809元 貶90點

中證網報導，人民幣對美元匯率中間價24日報6.5809元，調貶90點。23日中間價報6.5719元，在岸人民幣收6.56...

陸工業機器人 去年銷量冠全球

中國機器人產業聯盟（簡稱CRIA）23日在青島舉行的「2020中國機器人產業發展大會」上發布了2019年中國大陸工業機器...

打造創新高地 河南擬建「糧谷」

「中國糧谷」研討會11月23日在鄭州舉行，會上透露，產糧大省河南提出建設「中國糧谷」構想，打造全球糧食科技創新高地。

螞蟻戰配基金 23日起可贖回

螞蟻集團月初首次公開發行被暫緩後，備受市場矚目的螞蟻5隻戰略配售基金由23日起，合計1360萬戶持有人將可以自由選擇贖回...

阿里巴巴 挺平台經濟監管

大陸電商龍頭阿里巴巴CEO張勇昨表態支持大陸官方推行網路平台反壟斷指南。他說，「這是非常及時和必要的」，阿里巴巴將「積極...

貴州最後9縣脫貧 大陸全部清零

貴州省23日宣布最後9個貧困縣實現脫貧退出。至此，中國大陸所有貧困縣全部「清零」。

熱門新聞

IQ135卻考個位數 女兒一句話令她決心陪追夢

嫦娥5號今奔月 陸航太4紀錄

嫦娥五號今晨成功發射 將帶回2公斤月球土壤

黃之鋒、林朗彥、周庭遭押 下周宣判

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

黃之鋒等圍警總案下周三判刑 三被告還押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。