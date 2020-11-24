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蘇寧擬斥資132億元買回公司債

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
蘇寧易購計畫斥資人民幣30億元回購公司債券。路透
蘇寧易購計畫斥資人民幣30億元回購公司債券。路透

蘇寧易購日前首次擬斥資人民幣10億元購回公司債券後，23日晚間公告，若首次債券購回金額已滿，計畫繼續以自有資金20億元加碼購回。兩次總和為人民幣30億元（約新台幣132億元）。

北京日報報導，蘇寧易購公告，擬以人民幣20億資金回購公司債券，18蘇寧01、18蘇寧02、18蘇寧03、18蘇寧04、18蘇寧05、18蘇寧06、18蘇寧07。

蘇寧易購稱，為持續增強投資者信心，促進公司長期穩定發展，再次計畫使用自有資金購回債券。公告顯示，本次債券購回面向所有債券持有人，債券購回方式為現金購回，資金總額規畫為人民幣20億元。

11月12日，蘇寧易購發布公告，使用自有資金對18蘇寧01等七檔債券購回，資金總額為人民幣10億元。最新財報數據顯示，蘇寧易購第3季獲利人民幣7.14億元，開放平台商品交易規模人民幣820.6億元，年增56.8%。

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