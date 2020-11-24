美國新一波制裁 恐重創大陸國產客機C919

據路透報導，川普政府擬宣布89家與軍方有關的中國企業清單，限制其購買美國商品和技術，當中包括中國商用飛機有限公司（簡稱「中國商飛」）。若消息屬實，恐重創大陸發展自主民航客機的計畫。

中國商飛成立於2008年5月11日，總部設在上海，肩負著大陸發展自主民航客機產業的重任。中國商飛的官網稱，「大飛機夢是中國夢的重要組成部分，我們這樣一個大國一定要有自己的大飛機」。

由中國商飛開發、被設定為與空巴A320、波音737同級別的C919客機，座位數為158至168座，航程4,075至5,555公里。2015年11月2日完成總裝下線，並於2017年5月5日成功首飛。

大陸媒體早前曾報導，據C919大型客機總設計師吳光輝透露，目前C919飛機國內外用戶達到28家，訂單總數達到815架。不過，C919目前的客戶絕大多數還是大陸本土航空公司。

C919雖號稱是大陸自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，但包括發動機、發電和配電系統、液壓系統等關鍵零組件，甚至是輪胎、煞車等仍仰賴進口，而且主要是從美國進口，美國通用電氣（GE）和Honeywell等都是C919的供應商。

中國商飛早前曾宣布，預計2021年交付首架C919單通道客機。但中國商飛若真被列入美國制裁「黑名單」，C919未來能否如期順利起飛恐不無疑問。