人民幣中間價6.5809元 貶90點

中證網報導，人民幣對美元匯率中間價24日報6.5809元，調貶90點。23日中間價報6.5719元，在岸人民幣收6.5694元。

隨著人民幣匯率迭創新高，中國銀行業自身與代客結售匯呈現雙順差狀況。21世紀經濟報導，大陸國家外匯管理局日前統計數據顯示，10月大陸銀行業自身結售匯順差達130億美元，代客涉外收付款順差則達251億美元。

一位華爾街對衝基金經理表示，雙順差數據讓對衝基金意識到，當前企業、個人、金融機構等市場參與者對人民幣持續上漲均相當樂觀。

大陸國家外匯管理局副局長兼新聞發言人王春英表示，當前市場主體呈現「在匯率下跌期間結匯、在匯率上漲期間購匯」的理性交易模式，匯率預期保持穩定。

中證網報導，多位銀行人士表示，上周以來投機押注人民幣快速飆漲套利的企業正在持續減少，越來越多外貿企業要麼趁著人民幣匯率上漲突破6.6，提前加大購匯力度鎖定匯兌成本；要麼通過遠期掉期交易對衝潛在的匯率波動風險，避免大量資金在外匯市場流失。

有調研發現，這些外貿企業之所以選擇加大購匯力度，一是不少企業家認為當前人民幣匯率已充分反映中美關係趨於緩和的市場預期，因此趁著匯率上漲紛紛落袋為安；二是過去6個月人民幣持續上漲逾8%，不少企業也認為購匯環節的匯兌收益相當豐厚，不如「見好就收」。