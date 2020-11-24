貴州最後9縣脫貧 大陸全部清零

貴州省23日宣布最後9個貧困縣實現脫貧退出。至此，中國大陸所有貧困縣全部「清零」。

新華社報導，2015年，中國大陸提出，到2020年要確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。這意味著，中國大陸有望提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標。

中共十八大以來，中國大陸以前所未有的力度和規模推進脫貧攻堅。區域性整體貧困基本得到解決，貧困人口吃、穿「兩不愁」，義務教育、基本醫療、住房安全「三保障」得以落實。

大陸「十三五」時期，中國大陸5575萬農村貧困人口實現脫貧。截至目前，今年中國大陸剩餘52個貧困縣集中的新疆、雲南、四川、寧夏、廣西、甘肅、貴州七省（區）已先後宣布貧困縣「清零」。

近日中共官方公布的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」指出，要實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

貴州曾是中國大陸貧困人口最多的省份。目前已有66個貧困縣摘帽，建檔立卡貧困人口累計脫貧923萬人，每年減貧人數100萬人以上，貧困發生率從2012年的26.8%降為零。

沿河土家族縣思渠鎮邊疆村，地處武陵山區深處，62歲村民陳茂富說：「交通不便是貧困的主要原因，過去出村的路只有一條掛在懸崖峭壁上的羊腸小道，趕集來回需要走4個多小時。」

隨著脫貧攻堅的深入推進，通村路、通組路逐步完善，陳茂富家門口的入戶步道也被硬化。村裡開始有了冷水魚、生態養雞、金絲皇菊等產業。

貴州省委副秘書長、省扶貧辦主任李建表示，貴州將進一步鞏固脫貧攻堅成果，防止返貧致貧。