聽新聞
test
0:00 / 0:00
螞蟻戰配基金 23日起可贖回
螞蟻集團月初首次公開發行被暫緩後，備受市場矚目的螞蟻5隻戰略配售基金由23日起，合計1360萬戶持有人將可以自由選擇贖回。
據路透報導，螞蟻集團科創板上市前各大基金紛紛發行了螞蟻相關的基金，在上市被暫緩後，基金方也開始逐步支持螞蟻戰配基金持有人贖回資金。
香港中通社稱，從11月23日0時至12月22日15時，五隻創新未來基金華夏基金、易方達基金、匯添富基金、鵬華基金和中歐基金新增B類份額。投資者認購並持有的創新未來基金現有基金份額為C類基金份額，在這一個月內，允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入並自動贖回的基金份額為B類基金份額。從目前看，這五隻基金均已實現正收益。
螞蟻集團創紀錄的350億美元上市計畫此前被緊急叫停。繼公司三位核心人物被監管約談，以及其所處金融科技監管環境發生變化後，上海證券交易所和香港聯交所均決定，暫緩其兩地上市計畫。
中國證監會副主席方星海17日曾表示，螞蟻集團上市是不是有時間表，取決於政府如何重組監管框架，特別是對於科技概念股，而且也特別關注公司如何應對監管環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言