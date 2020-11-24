陸工業機器人 去年銷量冠全球

中國機器人產業聯盟（簡稱CRIA）23日在青島舉行的「2020中國機器人產業發展大會」上發布了2019年中國大陸工業機器人市場統計數據。數據顯示，2019年中國大陸工業機器人市場銷量雖延續2018年下降走勢，但年銷量仍連續七年位居世界首位，其中自主品牌工業機器人銷售實現小幅增長。

中新社報導，據CRIA統計，2019年中國大陸工業機器人市場累計銷售工業機器人14.4萬台，同比下降8.6%，降幅較2018年加深7.7個百分點。其中，外資品牌機器人銷售約9.9萬台，同比下降12.2%；自主品牌工業機器人銷售近4.5萬台，同比略有增長。

與2018年相比，自主品牌工業機器人銷售增速雖有放緩，但依然保持增長；外資品牌工業機器人銷量持續下降且降幅加深。自主品牌工業機器人在市場總銷量中的比重為三成，比上年提高2.9個百分點。

中國機器人產業聯盟執行理事長宋曉剛表示，在市場整體銷售下行的背景下，工業機器人主要應用領域的銷售出現不同程度下降。從應用行業看，電氣電子設備和器材製造連續第四年成為中國大陸市場的首要應用行業，2019年銷售超4.2萬台，同比下降近一成，占中國大陸市場總銷量的三成。

宋曉剛稱，2019年，中國大陸自主品牌工業機器人在主要行業市場占有率總體呈現上升趨勢，工業機器人應用行業繼續擴大，已涉及大陸國民經濟45個行業大類和135個行業中類，釋放出更多市場需求。

數據顯示，基於當前市場情況與行業運行態勢，預計今年中國大陸工業機器人市場銷售不會延續下降走勢，有望實現一定幅度的增長，其中中國大陸自主品牌工業機器人的銷售增速將與行業總體基本持平。

中國機器人產業發展大會已舉辦八屆，本屆大會為期3天，以「應對新挑戰、擁抱新科技、抓住新機遇」為主題，設置發展大會、企業家峰會、主旨報告等議程，旨在共同分享合作機遇、探討合作路徑，聚焦機器人行業發展的主要問題，持續推動跨領域間的合作，構建中國大陸機器人產業生態圈。