測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸今年力推數位人民幣，深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。（路透）
大陸今年力推數位人民幣，深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。（路透）

深圳後，蘇州將於「雙十二」（12月12日，繼「雙十一」後的電商購物節 ）推出數位人民幣紅包測試。此前已有媒體報導，蘇州有公務員領到以數位人民幣發放的工資補貼。

澎湃新聞網報導稱，目前蘇州相城區已有很多商家已經安裝NFC（Near Field Communication，近場通信）二維碼，只是支付載體還在測試員手中，目前已有測試員體驗過數位人民幣支付，且可使用「離線」和「碰一碰」功能。據稱，這兩個功能的使用，是與深圳試點的最大差異。

香港中通社報導，10月份，深圳市率先在全中國大陸開展了數位人民幣紅包試點，將發放1000萬元（人民幣，下同）「禮享羅湖數位人民幣紅包」，每個紅包金額為200元，數量共計5萬個。截至2020年10月18日24時，4萬7573名紅包中簽個人成功領取「禮享羅湖數位人民幣紅包」，使用紅包交易6萬2788筆，交易金額876.4萬元。

除此之外，成都的內測也在進行中。據一位成都銀行業從業人士透露，目前成都是以白名單的邀請制，通過銀行員工的邀請才能下載數位人民幣錢包（被稱為「熊貓錢包」）。

深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。未來冬奧場景也將納入數位人民幣內部封閉試點測試。中國人民銀行行長易綱在11月初一個論壇表示，數位人民幣在4個城市試行順暢，目前已進行400萬宗交易，涉及20億元人民幣，未來將於冬奧場景進行內部封閉試點測試。

萬向區塊鏈首席經濟學家鄒傳偉出席一場活動時解讀，在冬奧會的場景意味著數位人民幣會服務一些境外用戶，這實際上是將來數位人民幣走向國際的第一步。

數位人民幣 紅包 深圳

延伸閱讀

蘇州雙十二 將推出數位人民幣紅包

深圳試點後 蘇州跟進也推數位人民幣紅包

日月光擴大徵才 高雄加碼就業紅包迎青年

收店撿到紅包「裝符咒」下秒電話大響 他嚇喊：阿彌陀佛！

相關新聞

數位人民幣紅包 蘇州試點

繼廣東深圳後，江蘇蘇州將於雙12（12月12日）推出數位人民幣紅包測試，目前蘇州相城區已有許多商家已經安裝近場支付（NF...

測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

繼深圳後，蘇州將於「雙十二」（12月12日，繼「雙十一」後的電商購物節 ）推出數位人民幣紅包測試。此前已有媒體報導，蘇州...

陸工業機器人 去年銷量冠全球

中國機器人產業聯盟（簡稱CRIA）23日在青島舉行的「2020中國機器人產業發展大會」上發布了2019年中國大陸工業機器...

打造創新高地 河南擬建「糧谷」

「中國糧谷」研討會11月23日在鄭州舉行，會上透露，產糧大省河南提出建設「中國糧谷」構想，打造全球糧食科技創新高地。

螞蟻戰配基金 23日起可贖回

螞蟻集團月初首次公開發行被暫緩後，備受市場矚目的螞蟻5隻戰略配售基金由23日起，合計1360萬戶持有人將可以自由選擇贖回...

阿里巴巴 挺平台經濟監管

大陸電商龍頭阿里巴巴CEO張勇昨表態支持大陸官方推行網路平台反壟斷指南。他說，「這是非常及時和必要的」，阿里巴巴將「積極...

貴州最後9縣脫貧 大陸全部清零

貴州省23日宣布最後9個貧困縣實現脫貧退出。至此，中國大陸所有貧困縣全部「清零」。

李春專欄／中國企業的帽子

中國大陸有一組關於地方的段子，例如說，「沒有一頭驢能活著走出河北，因為河北人把牠們都夾到那火燒裡」，「火燒」是北方的燒餅...

董事局主席張勇表態 阿里：挺網路平台反壟斷

螞蟻集團上市喊卡超過半個月，阿里巴巴集團董事局主席張勇公開表態支持大陸官方推行的網路平台反壟斷指南，他說，國家有關部門正...

小米股價飆新高 市值衝破2.4兆元

小米集團將於今（24）日公布第3季財報，外界預期數字亮麗，昨（23）日股價大漲8%，收在港幣27.6元，創下歷史新高，市...

視訊座談拋3問題 李克強要幹部講真話

大陸總理李克強日前主持經濟形勢地方政府負責人視訊座談會時強調，地方幹部要講真話，就地方目前經濟形勢暢所欲言，反映地方經濟...

新通路助攻 旺旺上半年財報優於市場預期

在香港上市的旺旺控股有限公司，日前發布2020財年（2020年4月1日至2020年9月30日）上半年財報，包括營收、淨利...

熱門新聞

丈夫離家兩個月 返家驚見妻兒3人倒斃屋內近一周

涉煽惑非法集結今香港開審 黃之鋒：面臨監禁不後悔

黃之鋒等圍警總案下周三判刑 三被告還押

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

大陸月球探測器嫦娥五號 今夜明晨將奔月

G20閉幕 習：中國將提前10年實現消除「絕對貧困」目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。