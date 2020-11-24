測數位人民幣 蘇州雙12發紅包

繼深圳後，蘇州將於「雙十二」（12月12日，繼「雙十一」後的電商購物節 ）推出數位人民幣紅包測試。此前已有媒體報導，蘇州有公務員領到以數位人民幣發放的工資補貼。

澎湃新聞網報導稱，目前蘇州相城區已有很多商家已經安裝NFC（Near Field Communication，近場通信）二維碼，只是支付載體還在測試員手中，目前已有測試員體驗過數位人民幣支付，且可使用「離線」和「碰一碰」功能。據稱，這兩個功能的使用，是與深圳試點的最大差異。

香港中通社報導，10月份，深圳市率先在全中國大陸開展了數位人民幣紅包試點，將發放1000萬元（人民幣，下同）「禮享羅湖數位人民幣紅包」，每個紅包金額為200元，數量共計5萬個。截至2020年10月18日24時，4萬7573名紅包中簽個人成功領取「禮享羅湖數位人民幣紅包」，使用紅包交易6萬2788筆，交易金額876.4萬元。

除此之外，成都的內測也在進行中。據一位成都銀行業從業人士透露，目前成都是以白名單的邀請制，通過銀行員工的邀請才能下載數位人民幣錢包（被稱為「熊貓錢包」）。

深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。未來冬奧場景也將納入數位人民幣內部封閉試點測試。中國人民銀行行長易綱在11月初一個論壇表示，數位人民幣在4個城市試行順暢，目前已進行400萬宗交易，涉及20億元人民幣，未來將於冬奧場景進行內部封閉試點測試。

萬向區塊鏈首席經濟學家鄒傳偉出席一場活動時解讀，在冬奧會的場景意味著數位人民幣會服務一些境外用戶，這實際上是將來數位人民幣走向國際的第一步。