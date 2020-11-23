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大陸民眾消費不只有「吃」 遊覽娛樂花較多

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸消費水準不斷進步，吃穿之外，遊覽、娛樂等消費選項更走進民眾生活。（圖／取自新華網）
大陸消費水準不斷進步，吃穿之外，遊覽、娛樂等消費選項更走進民眾生活。（圖／取自新華網）

大陸民眾生活水準提高，日常飲食消費已不是多數民眾的消費大宗，反映一個國家和地區人民生活水準狀況，生活越富裕數值越小的「恩格爾系數」，在大陸「十三五」期間不斷下降，大陸的恩格爾系數從2016年的30.1%降至去年的28.2%。5年來，大陸消費結構不斷進步，吃穿之外，遊覽、娛樂等消費選項走進人民生活。

人民日報海外版報導，所謂的恩格爾系數，在國際上，這個指標常用來衡量一個國家和地區人民生活水準的狀況：一個國家生活越貧困，恩格爾系數就越大；生活越富裕，恩格爾系數就越小，比較通行的國際標準認為，當一個國家平均家庭恩格爾系數大於60%為貧窮，50%到60%為溫飽，40%到50%為小康，30%到40%屬於相對富裕，20%到30%為富足，20%以下為極其富裕。

按照大陸「十三五」規劃綱要確定的目標，以2015年的價格計算，今年大陸居民人均可支配收入要增加到3萬（人民幣，下同），事實上，這個目標已在去年達成。大陸國家統計局局長寧吉喆指出，去年大陸全國居民人均可支配收入突破3萬元，大陸居民收入水準上升，中等收入族群規模進一步擴大；今年儘管疫情影響，但前三季大陸全國居民人均可支配收入達2萬3781元，仍比去年同期名義增長3.9%。

吃穿之外，遊覽娛樂等消費選項更是走進民眾生活。比如，北京姑娘宋曉霜的帳單裡，餐飲支出不及購物支出高，其餘的旅遊、交通、禮品、文化等消費五花八門，種類繁多。宋曉霜說，即使在餐飲中，也有一大部分是外出聚餐或喝奶茶這種不僅僅是滿足溫飽的消費。「在買東西時，我也會更注重商品品質，出去吃飯也會選擇環境更好的餐廳。」

而一名大陸年輕人賴坤元指出，現在他收入高了，生活越來越豐富，買東西、看電影、與朋友聚餐、節假日出遊，吃得更好了，但吃的消費占比並不多。

中國國際貿易促進委員會研究院副院長趙萍表示，恩格爾系數的降低，反映出大陸居民消費升級的大趨勢。5年來，越來越多的進口好貨走進中國大陸尋常百姓家、無人商店等新模式領先全球，而大陸遊客探索的腳步更把大陸推上世界第一出境旅遊大國的位置。

趙萍認為，隨著大陸經濟社會發展與居民收入水準的不斷提高，今天大陸人對消費已不滿足於「維持生活」，正朝「享受生活」升級，消費升級本身也成為大陸經濟發展的強勁動力，並吸引著全球投資者。

北京 疫情

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