視訊座談拋3問題 李克強要幹部講真話

大陸總理李克強日前主持經濟形勢地方政府負責人視訊座談會時強調，地方幹部要講真話，就地方目前經濟形勢暢所欲言，反映地方經濟實際情況，「你們講真話，我們才能出實策」。

據中國政府網，11月20日，李克強在會上一開場先問了三個問題：第一，本地區今年以來經濟運行總體情況；第二，如何考慮本地區下一步經濟工作；第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？希望就以上三個問題暢所欲言，談各自的看法。

針對上述3個問題，要求與會的黑龍江、山東、湖南、廣東、雲南省政府負責官員，談談對該地區今年經濟總體情況和下一步經濟走勢的分析判斷，並對大陸國家政策等提出建議。

李克強聽完發言後稱，感覺到大家對今年以來經濟運行情況的分析是「實事求是」的，考慮下一步工作能兼顧多方面因素，從實際出發，提建議都「直言不諱」。

他說：「這將為我們研究考慮做好下一步經濟工作提供重要依據。你們講真話，我們才能出實策。」

中國政府網並未透露地方政府負責人「講真話」的內容，只報導他們普遍反映，「國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業等主要指標都逐季回穩向好」。

據發布，李克強要求省級政府當好「過路財神」，把大陸中央下達的資金第一時間撥付給市縣基層；同時不當「甩手掌櫃」，調集省裡財力資金，著力保居民就業、保基本民生、保市場主體。

李克強還要求，各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大激活力增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好匯聚眾智眾力，培育發展新動能。