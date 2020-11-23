蘇州雙十二 將推出數位人民幣紅包

澎湃新聞報導，知情人士表示，蘇州將於雙十二（12月12日）推出數位人民幣紅包測試，成為繼深圳後第二個進行數位人民幣紅包測試的試點城市。

數位人民幣今年加快落地試點，深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。未來冬奧場景也將納入數位人民幣內部封閉試點測試。

而數位人民幣紅包是在10月初首發，深圳市政府聯合中國人民銀行開展了數位人民幣紅包試點，面向個人發放人民幣1000萬元的「禮享羅湖數字人民幣紅包」，數量共計5萬個，每個紅包金額為人民幣200元。中簽者可在羅湖區轄內已完成數字人民幣系統改造的3389家商戶內使用。

澎湃新聞報導，蘇州將繼深圳後第二個進行數位人民幣紅包測試，知情人士還稱，目前蘇州相城區已有很多商家安裝NFC二維碼，且可使用離線支付和碰一碰功能。

這是與深圳的不同之處，此前深圳試點無法使用離線和碰一碰功能。事實上，這也是數字人民幣與支付寶、微信支付的最大差異之一。