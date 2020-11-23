聯想楊元慶：5G推動「端邊雲網智」

聯想集團董事長楊元慶23日表示，5G帶動更多終端進入，也帶動了雲計算、雲服務的發展，同時帶動邊緣計算運用，讓企業搭建各種專網或虛擬專網，業務流程和決策流程進行更好、更智慧的管理。

楊元慶是在浙江烏鎮所舉行的世界互聯網大會開幕式上，發表題為「『端邊雲網智』助推數位經濟增長」的主題演講時表示，今天透過螢幕跟家人溝通、與同事開會、向醫生問診已經成為「新常態」，而人類社會正在推進的第四次工業革命，也就是智慧化變革，更助力「新常態」激發出無比精彩的創造力，5G技術堪當此任。

楊元慶指出，首先5G帶動物聯網的發展，促使更多終端接入，而「端」所產生的海量「數據」正在和信息化時代所產生的大量數據匯合，成為智慧化時代的新油井，必需的要素之一。

其次，5G帶動雲計算、雲服務發展，路寬了才能容納更多的車，所以IaaS基礎設施即服務、PaaS平台即服務、SaaS軟體即服務等等將會更加豐富。

5G還會帶動邊緣計算的應用，數以百億計的物聯終端和智慧物聯應用，要求計算力下沉，邊緣計算應運而生。

此外，為使5G網路建設更高效、更實用，還需雲網融合技術、虛擬化技術和網路切片技術配合，從而讓企業和實體能夠按照業務需求快速靈活地搭建各種專網或虛擬專網。

在他看來，透過「邊雲網」提供的算力，輔以人工智慧的先進演算法，對各行各業的現行機理加以學習、總結、提煉，就能讓電腦對業務流程和決策流程進行更好、更智慧的管理，形成行業智慧，也就是「智」。