大陸買房也人臉識別 房企竊取個資再因人定價

大陸南方都市報報導，大陸房地產售樓處都偷偷安裝了人臉識別系統。神不知鬼不覺的全程無感抓拍，資訊上傳，輕易的掌握買房者的到訪記錄，再因人定價 。

房企透過人臉識別，進行身分精準辨認，和當下流行的大數據殺熟（利用和分析用戶數據，謀取更多利益），可謂異曲同工，而房價可因此差價高達人民幣幾十萬元。

報導指出，房地產企業推建案，買房者踏入售樓處，天花板上的攝影機就會對準進行人臉識別，而人臉識別攝影機和監控攝影機外觀一樣，買房者是無感的。

人臉識別將個人的生物資訊上傳後，識別並預測看房者的行動路徑，算法與華為合作，數據則緩存在阿里雲。房產公司就可以輕易的掌握買房者的到訪記錄，進行因人定價 。

報導舉例，買房人原本透過房仲購買一套房屋，但被售樓處告知，因人臉識別系統曾經識別到他到處看房，因此不歸屬會員優惠，購房因此沒有優惠，差價約人民幣幾十萬。