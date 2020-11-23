平台經濟監管 阿里張勇：非常及時和必要

距離螞蟻集團宣布暫緩上市超過半個月，談到平台經濟監管，阿里巴巴集團董事局主席張勇23日表示，大陸國家有關部門正就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，這是非常及時和必要，阿里將積極學習和回應大陸國家的政策和法規，建設更為健康的平台經濟。

張勇在浙江烏鎮舉行的第七屆「世界互聯網大會」主論壇「數字經濟與科技抗疫」上表示，大陸利用數位技術抗疫和恢復經濟取得的巨大成果，代表數位經濟建設已經走在全球的最前列，「阿里也看到為了保障互聯網和數位經濟更為有序健康的發展，國家有關部門正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，阿里認為這是非常及時和必要的。」

張勇還提到，在大發展的過程中，「一定會出現很多新問題新挑戰，需要有與時俱進的政策和法規來進行管理。」

張勇指出，發展和治理監管永遠是相互促進、相互依託的關係，讓平台性的企業不僅能夠自身發展好，同時能夠服務於整個社會的可持續的健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這不僅是大陸國家的要求，也應該是每個有社會責任感的企業的自我要求。