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「互聯網大會」烏鎮開幕 習：構建網路命運共同體
第七屆世界互聯網大會23日在浙江烏鎮開幕，大陸國家主席習近平致賀信中提出，大陸願同世界各國一道，把握信息革命歷史機遇，培育創新發展新動能，開創數位合作新局面，打造網路安全新格局，構建網路空間命運共同體。
習近平指出，當今世界，新一輪科技革命和產業變革方興未艾，帶動數位技術快速發展。新冠肺炎疫情發生以來，遠端醫療、線上教育、共享平台、協同辦公等得到廣泛應用，互聯網對促進各國經濟復甦、保障社會運行、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。
今年論壇以「數字賦能 共創未來——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，以「線上線下」方式展開，進一步推進「烏鎮進程」，圍繞「數位經濟與科技抗疫」「科技發展與創新驅動」議題。
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