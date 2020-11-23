炒房亂象再現 深圳出手整治

一個購房名額炒到30萬元（人民幣，下同），深圳近日炒房問題再度引起關注。針對大陸部分地區出現的房地產亂象，深圳、合肥、乳山等近期紛紛出手「打房」，劍指房價炒作。

中新經緯報導，11月以來，深圳、合肥、乳山、浙江及下屬多個地級市均頒布規範房市的政策。日前，深圳一個「網紅」房地產項目規定優先「無房」人士認購，不少購房者就以30萬元的金額四處收購名額，只要被搖中號便立即付款。

對此，11月20日，深圳祭出一項措施規範熱門房地產項目的交易秩序，深圳官方APP「I深圳」上線購房誠意登記功能，也就是購房者必須如實申報購房誠意登記資料，對所繳交資料的真實性負責。若違法，需承擔三個後果：第一，計入誠信檔案，由大陸相關部門予以聯合懲戒；第二、三年內無權使用購房誠意登記系統；第三、交給大陸房地產開發商的保證金或定金，可能會被開發商沒收。

無獨有偶，合肥房市也出現炒作苗頭，房天下數據顯示，今年高新區新房價格直接從每平方公尺1.8萬元跳漲到超過2萬元。合肥市住房保障和房產管理局20日表示，注意到部分自媒體、業主、中介炒作掛牌房價，擾亂市場秩序，影響市場預期，市場管理處已就此展開相關工作，將會同相關部門，約談有關人員和中介機構，採取針對性措施，重點打擊各類炒作行為。

乳山則在近期實施商品房銷售市場集中整治行動，對當地在售房地產售房處進行現場檢查，規範房地產銷售現場管理，並要求開發商在售房現場公示「購買新建商品房應注意事項」，讓購房者對「購買新建商品房須知」閱後簽字確認，規避購房後矛盾糾紛。

11月以來，浙江省及下屬地級市麗水、台州也頒布房市規範政策，其中，浙江規範商品房委託銷售行為，禁止變相捂盤宣傳「售後包租」，購房定金、購房款應全部納入監管銀行帳戶。

中房研協測評研究中心發布的報告指出，未來房價異動依然是大陸當局判斷地方是否嚴格執行調控政策的重要指標。