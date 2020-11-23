廣州車展亮相 廣汽目標年產350萬輛

第十八屆廣州國際車展11月20日拉開帷幕，廣汽集團不僅攜旗下八大品牌包館亮相，更發布了未來五年規劃：年產銷量將達350萬輛、匯總營收超6000億元（人民幣，下同）。其中，作為廣汽集團自主品牌提升計畫「雙子星」計畫的兩大主角，「廣汽傳褀」「廣汽新能源埃安」在車展上新款亮相。中新社報導，本屆車展上，廣汽集團攜旗下八大品牌近70台展車齊聚廣州琶洲會展中心2.2號「廣汽館」。與此同時，廣汽集團發布了「十四五」戰略發展規劃。

根據該規劃，至2025年底，廣汽集團將實現年產銷量350萬輛，年復合增長率超10%，全集團年匯總營業收入超6000億元，利稅總額超660億元。

廣汽集團自主品牌「雙子星」之一的廣汽傳祺，在本屆車展上發布了廣汽GPMA架構下的首款運動轎車EMPOW55。GPMA架構是兼顧全球不同汽車市場需求的（汽車生產）平台架構。EMPOW55以低車姿、短前懸、寬輪距、長軸距、寬車體的設計，為中國大陸年輕消費者帶來了一款買得輕鬆、開得暢爽的「輕跑」轎車。