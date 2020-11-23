RCEP生效後 香港爭取首批加入

日前，中國大陸跟東協十國、日本、韓國、澳大利亞和紐西蘭等其他14個國家，簽訂了「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)。香港政府財政司司長陳茂波22日表示，這是全球最大的貿易協議，香港將根據協定的相關條款，爭取成為協定生效後第一批加入的經濟體。

香港中通社報導，RCEP是全球最大的貿易協議，涵蓋全球總人口和生產總值約三分之一。成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區之間的貿易成本。

陳茂波在網誌中指出，去年香港與RCEP中15個成員國的雙邊貨物貿易總額達7655億美元，占香港的貨物貿易總額71%。雖然香港對大部分進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很小，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。

陳茂波指，香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願。香港將根據協定的相關條款，爭取成為協定生效後第一批加入的經濟體。

陳茂波強調，在積極參與中國大陸經濟內循環的同時，香港會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，促進香港經濟的活力和動力，並在區域產業鏈發展及資源配置方面扮演更積極角色，為香港開拓更多潛在市場及產業，推動經濟進一步高質發展。