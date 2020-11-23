周小川：可建立跨亞歐碳減排基金

中國人民銀行原行長周小川在21日廣州舉行的國際金融論壇第17屆全球年會上表示，中歐、亞歐之間可加強氣侯變化方面的合作，建立碳減排專項基金，處理跨歐亞的交通排放問題。

中新社報導，周小川指出，碳市場是綠色金融的重要組成部分，實現碳中和或淨零排放，需要大量的投資去謀求新技術、新裝備和新工藝。「碳市場要想辦法進行連接，將市場割裂開來，定價本身就會出現問題，也會給過度投機更多的機會。參照滬港通的做法，下一步要研究中國和亞洲、歐洲的碳市場連接問題。」

針對跨國飛機、船舶碳排放，周小川建議，中歐、亞歐之間可以研究建立專項基金，按照碳排放的價格，將收入交給基金，支出用於減排或支持零排放新交通等其他方面的應用。

周小川還建議，氣候變化的國際交易，包括貨物、服務和技術的交易實現零關稅、零壁壘。「碳中和需要使用大量的技術和設備，不僅應該把壁壘降下來，同時，還要利用多種綠色金融的機制，加以配合和支持」。

此外，與會專家表示，粵港澳大灣區在金融合作上大有可為。作為中國大陸經濟活力最強的區域之一，粵港澳大灣區近年來出現快速發展。香港財政司前司長梁錦松指出，香港是全球的金融中心，無論在資本金還是券商融資方面，都可為中國大陸企業做貢獻。大陸公司到香港交易所上市比較容易得到國際投資者的參與。香港還可推動人民幣國際化。

在中國人民銀行原副行長李東榮看來，經過40年的改革開放，粵港澳三地服務業已經具備更快發展的條件。