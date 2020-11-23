華晨爆雷 招商證連坐處分

華晨汽車集團捲入債市違約風暴，宣告破產重整，並被立案調查，也拖累負責發債的招商證券將被連坐處分，招商證券自2010年至2020年連續11年均拿到AA級評比，是近百家劵商界的模範生，如今英名蒙塵，評比恐被降等。

德國寶馬（BMW）、法國雷諾（Renault S.A.）的中國最大合資夥伴華晨汽車集團，是一家總資產近人民幣2,000億元的遼寧省屬國企，竟然會資不抵債，連10億元債券到期都無法兌付，被大陸證監會出具警示函採取行政監管措施，對其涉嫌信息披露違法違規立案調查。

同時，因對華晨集團督導不力，證監會、上交所向「看門人」招商證券出具監管警示函。

華夏時報報導，券商分析師指出，華晨集團由盛轉衰並非短期問題，招商證券內部或存在疏於風險管理等問題。

華晨集團旗下有中華、金杯、華頌三個自主汽車品牌和華晨寶馬、華晨雷諾兩個合資品牌。華晨集團債券10月下旬爆發首次違約，人民幣10億元的私募債無法按期兌付。