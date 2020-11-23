雙11運貨 長三角鐵路增280%

中國鐵路上海局集團有限公司21日披露，截至11月20日，鐵路「雙11」電商黃金周運輸收官。在20天運輸期限內，長三角鐵路發送電商貨品達到464萬件，同比增長280%；發送重量達23842.8噸，同比增長312.7%，「鐵路+電商」模式助推長三角區域經濟進一步增長。

中新社報導，在蘇州陽澄湖邊的常熟市偉虹蟹業有限公司，工人們用長鉗子將一隻隻重達300克左右的螃蟹從養殖區移入水池中。第二天早上，這些螃蟹被沖洗乾淨裝進禮盒，乘上高鐵運往各地市場。

「大閘蟹這類生鮮類產品對運輸時間有特殊要求。通過高鐵遞送大閘蟹，速度比汽運快50%，運價比航空低50%。

今年電商黃金周期間，我們手中有近八成大閘蟹改乘高鐵出行。」常熟市偉虹蟹業公司負責人張偉說。

中國大陸鐵路貨運產品中等級最高、速度最快的是特快班列，其中長三角原有京滬、滬深2對4列。今年10月18日起，杭廣特快班列在杭州和廣州間每日對開，使長三角區域內特快班列達到3對6列。電商黃金周期間，長三角特快班列累計發送電商貨品261.93萬件，發送重量18460噸，發送件數和重量同比大幅增長。

「有了杭廣特快班列，我們從浙江往返粵港澳大灣區的運輸能力提升近10倍，物流速度提升50%以上，也為消費者帶來快速穩定、綠色環保的服務新體驗。」中鐵順豐公司上海分公司副總經理蔣雲峰說。

此外，加強直營貨品運輸和開闢郵件高鐵通道，是今年電商黃金周運輸的亮點之一。

期間，中鐵快運上海分公司深入對接海爾、大華、雅戈爾等製造加工企業，開展家電、醫藥、服裝、食品等貨品直營運輸，減少中間流通環節，進一步降低生產企業物流成本。同時加強與中國郵政集團有限公司的合作，首次在上海虹橋、杭州東和寧波三大站開行9條到哈爾濱、蘭州等地的高鐵郵路，通過高鐵通道批量運輸郵件包裹。