寧波惠台 餐飲台商築文創夢

2015年張凱安跟隨項目從台北到浙江寧波，從一名餐飲打工仔到擁有自己的團隊，深耕主業外還跨界涉足文創、電商等領域。選擇到大陸，張凱安直言正是看中國大陸廣闊的市場和對台胞的友好政策。

中新社報導，幾年前，瞭解到寧波對台胞的優惠政策後，他決定自己創業。單飛並非易事，創業的審批流程便是第一道關。「還好有他們（台辦工作人員），帶著我一起去遞送資料」。

很快，小店在張凱安的經營下風生水起，加盟店陸續增加到200多家，還獲得兩岸優質連鎖品牌金獎。他的幹勁也越來越足，2019年又創辦了港式風味、台式包裝的台菜盒飯。

然而，2020年突如其來的新冠肺炎疫情給了餐飲業重重一擊。無法營業、員工開支、房租費用……就在張凱安一籌莫展之際，寧波市江北區台辦工作人員通過和街道、機關單位等溝通，幫他聯繫上百份訂單。有了固定訂單，門店也從倒閉邊緣復活。

不滿足於餐飲主業，張凱安內心深處還有一個「文創夢」。位於寧波老外灘的外灘郵局是他和團隊目前代運營的項目。這家店裡有著外灘明信片、「香約寧波」郵票册等寧波特色文創產品。

台灣有著較好的文創產業基礎，許多文創產品涉及到生活中的吃、穿、住、用、行等方方面面。

「這些文創產品除了做工精巧有趣，更是承載了許多人的童年回憶。」張凱安說，所以，他更想讓外灘郵局的文創產品體現寧波特色，讓當地人能觸摸到自己的童年記憶，外來遊客能感受這裡的風土人情。

透過參與設計、售賣文創產品的這份經歷，讓張凱安彷彿穿越回到千百年前的寧波，「我也逐漸意識到，中華文化是海峽兩岸同胞攜手發展的根基所在。」張凱安說。

張凱安的女兒也選擇到山東大學就讀法律專業，他期望女兒除了學習學科知識，還可和來自不同地域的同學結下友誼，更好地融入這裡。張凱安還為自己設定了一個小目標，就是把台灣的家人一起接來一起生活。