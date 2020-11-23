顯示產業大會 專家看好3趨勢

2020世界顯示產業大會20日至21日在安徽省合肥市舉行。與會嘉賓研討認為，近年來顯示產業呈現出井噴式發展態勢，「大尺寸」、「窄邊框」、「定製化」是未來顯示產業發展的趨勢。

中新社報導，大陸工信部部長蕭亞慶認為，新型顯示作為數位時代的信息載體和人機交互窗口，正加快向智能化、泛在化、精緻化發展，並和5G通信、人工智能等新興產業深度融合，成為升級新型消費、壯大數位經濟、發展信息產業的重要力量。

與會嘉賓認為，螢幕是智慧終端的重要輸入口，8K將成為電視下一代主流技術。「大尺寸」的大螢幕和「個性化」的定製將是顯示產業新需求。

康寧顯示科技（中國）有限公司副總裁謝東廷認為，未來五年，電視仍然是顯示產業最重要增長點，大尺寸電視需求的增加將消化掉新的產能投入，輕、薄、窄邊框也是未來消費方向。他以電視銷量的平均尺寸為例。「2019年為46寸，今年預估為47.5寸。」他說：「到2024年預估將近50寸，這其中每增加一寸消耗一條8.5代線的產能。」

中國電子信息產業發展研究院副院長劉文強表示，從新型顯示呈現的內容來看，將來定製化的顯示需求會不斷攀升，遊戲、短影音、車載、醫療等新應用，對顯示產業的發展都會提出一系列的新要求。

中國光學光電子行業協會液晶分會、韓國顯示行業協會、日本半導體製造裝置協會、台灣顯示器產業聯合總會、國際信息顯示學會等全球五大行業協會在此次大會上發起了「新型顯示行業加強全球合作倡議」。向全球新型顯示企業倡議：把握5G、人工智能、雲計算、大數據等新一代信息技術革命的機會，協同創新，共謀發展，推動新型顯示行業持續健康發展。

大陸工信部將大力支持新型顯示產業發展，並支持企業在海外設立研發中心和生產基地，鼓勵海外顯示企業及先進材料、設備供應商等到中國大陸投資建設。