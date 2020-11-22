陸學者：大陸數量型經濟增長已結束 要追求質量型增長

走過2020特殊之年，2021年的大陸經濟將會如何發展？香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年21日在廣州表示，大陸數量型經濟增長戰略已經結束了，要追求的是質量型經濟增長，需要另外一套指標來衡量質量型經濟發展。

澎湃新聞報導，鄭永年21日在廣州參加「讀懂中國」國際會議研討會期間接受媒體採訪，對於未來大陸經濟的發展方向，他表示，大陸從「十四五」開始就不搞增長定量了，這是一個進步。大陸剛剛改革開放的時候要解決貧困的問題，但現在大陸的數量型經濟增長戰略已經結束，「我們要追求的是質量型經濟增長，以後不要太硬性地去規定GDP增長，但確實需要另外一套指標來衡量我們的質量型經濟發展。比如，環保指數、老百姓的幸福程度等，所以我覺得不要去預測GDP的增長有幾個點，這是毫無意義的。」

鄭永年指出，現在國家的競爭主要是城市之間的競爭，城市的競爭力決定一個國家的競爭力，改革開放40年來，廣州城市的整體升級非常重要。像廣州、深圳、香港這樣的城市一定要做切入性、世界性的經濟平台。紐約、舊金山灣區實際上就是世界經濟性平台，世界優質資本都要進入，進入之後不想走，也走不掉，因為只能在那裡生存發展，大陸還缺乏這樣的平台，廣州要透過整體的升級，塑造成為一個世界級的經濟平台。

鄭永年還提倡，即使美國、西方封鎖大陸，大陸也應該向他們實行單邊開放，「以後中國和美國的競爭、和西方的競爭，並不是比誰更封閉，而是比誰更開放。」

至於談到粵港澳大灣區的建設，鄭永年認為，粵港澳大灣區在大陸雙循環經濟新格局中扮演著非常重要的作用，粵港澳大灣區內的各個城市可以進行產業分工。例如，廣州不生產口罩，旁邊的東莞、佛山生產口罩，如果廣州要發展好，就要和其它的城市進行比較合理的勞動分工。

鄭永年說，粵港澳大灣區有三個中心城市，香港、廣州、深圳，從歷史上來看，廣州是近代以來的世界商貿中心，深圳這幾年發展為科創中心，香港就是金融中心，這些比較優勢是這些城市不可能被替代的主要因素。