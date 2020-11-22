阿里巴巴旗下企業 菜鳥網絡前副總裁史苗因受賄遭刑拘

新浪科技網報導，阿里巴巴內網近日通報原菜鳥網絡副總裁及地網業務負責人史苗，嚴重違規的處分公告。公告稱，史苗利用職務收受賄賂數百萬元人民幣，該案件被定性為菜鳥歷史上影響最大的廉政案。史苗已被警方刑事拘留。

報導稱，史苗在今年9月前後已被警方刑事拘留，三個月前，他剛剛正式離開阿里巴巴。史苗曾為復星地產副總裁，後加盟菜鳥網絡，2016年3月菜鳥網絡宣布聯合快遞公司牽頭成立菜鳥聯盟，史苗擔任菜鳥聯盟秘書長。

報導中還提到，今年6月離職前，史苗主要負責菜鳥的園區地產和基建項目，離職後計畫和某快遞公司合作，創建了一家社區團購公司。據了解，史苗受賄發生在地產項目上。一位菜鳥人士稱，相比萬霖，史苗和通達系走得更近。而有知情人提到，史苗和萬霖對整合方案和整合節奏持不同態度。該知情人還表示，在史苗離職後不久，阿里巴巴已掌握其貪腐證據。

對新浪科技報導的前述內容，菜鳥方面未予回應。菜鳥方面表示：「廉政反腐是公司的底線，這沒有什麼可迴避的。」